Matthew Perry lijmde handen aan knieën vast om van drugs af te blijven

Matthew Perry heeft een keer zijn handen aan zijn knieën vastgelijmd om te voorkomen dat hij drugs zou nemen. Dat vertelt zijn ex-vriendin Kayti Edwards in Britse tabloid The Sun.

“Ik was bij Matthew thuis in de Hollywood Hills. Hij was er slecht aan toe”, zegt ze. “Hij was de hele nacht high geweest door een overvloed aan drugs.”

Uiteindelijk vond Edwards hem op de bank met zijn handen aan zijn knieën vastgelijmd. “Ik moest nagellakremover en olijfolie gebruiken om hem te bevrijden.” Het zorgde voor “rode, rauwe” plekken. “Het was afschuwelijk.”

Edwards had in 2006 een relatie met de Friends-acteur. Ze zijn daarna bevriend gebleven. Matthew Perry overleed in oktober op 54-jarige leeftijd aan de gevolgen van ketaminegebruik.