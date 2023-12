Kopstukken uit de Franse kunstwereld steunen omstreden Depardieu

Zo'n zestig kopstukken uit de kunst- en cultuurwereld van Frankrijk stellen het "lynchen" van acteur Gérard Depardieu aan de kaak in een artikel dat maandagavond op de website van de krant Le Figaro is verschenen. Depardieu wordt door verschillende vrouwen conventionele van aanranding of verkrachting, maar hij ontkent zelf alle aantijgingen.

"Gérard Depardieu is waarschijnlijk de grootste van alle acteurs", staat in het artikel. "We kunnen niet langer zwijgen over de lynch waarmee hij wordt geconfronteerd, over de stortvloed van haat, zonder nuance en zonder het vermoeden van onschuld dat hij zou hebben genoten als hij niet de reus van de cinema was", aldus de ondertekenaars. Tot de groep behoren onder meer regisseurs, acteurs, actrices en muzikanten.

"Als mensen Gérard Depardieu op deze manier aanvallend, vallen ze de kunst aan. Wat er ook gebeurt, niemand zal ooit de onuitwisbare stempel kunnen wegnemen die werk zijn gedrukt op ons tijdperk", schrijven de ondertekenaars verder.

Begin deze maand werd op de Franse televisie een omstreden documentaire vertoond over Depardieu, waarin hij zich meermaals neerbuigend uitlaat over vrouwen voelde. Na de uitzending ontstond er in Frankrijk een debat over de titel van Legion d'honneur, de hoogste nationale onderscheiding in het land, moest worden misbruikt.