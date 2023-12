Jet de Nijs viert nieuw levensjaar voor haar grote liefde Rob

Jet de Nijs staat op Instagram stil bij de 81e verjaardag van haar grote liefde Rob de Nijs. Zij plaatste dinsdag op Instagram een foto van een kaars. Hierbij zette zij de tekst: "81 kaarsjes op jouw taart. Ieder jaar houd ik meer van jou… #letloverule #robdenijs" De zanger van hits als Malle Babbe en Banger Hart verbleef dit jaar maandenlang in een revalidatiecentrum. De Nijs werd eind april opgenomen in het ziekenhuis nadat ademhalingsproblemen en longembolieën hem bijna fataal werden. Zijn vrouw moest hem mond-op-mondbeademing geven toen ze geen hartslag meer constateerde. De zanger gaf in juni 2022 zijn afscheidsconcert. Hij lijdt aan Parkinson, daarom was het steeds moeilijker voor hem om op te treden. Het afscheidsconcert werd opgenomen en uitgezonden door Omroep MAX en bekroond met een Televizier-Ring.