Kanye ‘Ye’ West door het stof op Instagram vanwege antisemitisme

Rapper Ye (46) heeft een excuusbrief in het Hebreeuws gedeeld op zijn Instagram-account. Hierin staat dat hij 'enorm spijt heeft van alle pijn die zijn antisemitische uitspraken hebben aangericht'. Hij belooft 'het goed te maken en voortaan eenheid te promoten'.

Kanye West heeft 18,3 miljoen volgers op zijn socialmediapagina, waar slechts één bericht op prijkt. De rapper vergeleek zichzelf de afgelopen jaren met Jezus en Hitler, en deed verschillende keren antisemitische uitspraken op sociale media en in interviews. Hierdoor werd hij geschorst op Twitter en Instagram, verloor hij zijn lucratieve contract met sportmerk Adidas, en wilde zijn agentschap niks meer met hem te maken hebben.

“Ik bied de voltallige Joodse gemeenschap mijn excuses aan voor de nooit zo bedoelde commotie die mijn woorden of daden hebben veroorzaakt”, schrijft hij. “Het was nooit mijn bedoeling om mensen te kwetsen of zwart te maken. Het spijt mij zeer als ik pijn heb veroorzaakt.”

Ook belooft de rapper dat hij zal 'leren van deze ervaring en dat ik in de toekomst gevoeliger zal zijn. Jullie vergeving is belangrijk voor mij. Ik wil het goed maken en voortaan eenheid promoten.”