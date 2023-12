Familie en vrienden nemen afscheid van actrice Linda van Dyck

Familie en vrienden hebben woensdagmiddag afscheid genomen van Linda van Dyck. De actrice, bekend van tientallen toneelstukken, films en series, overleed op 17 december op 75-jarige leeftijd. De herdenking en crematie vonden plaats op begraafplaats Zorgvlied in Amsterdam. Bij de uitvaart waren zo'n tweehonderd familieleden en vrienden aanwezig. Een woordvoerder van de familie laat weten dat het een "zeer persoonlijk eerbetoon was aan Linda als moeder, vriendin en actrice". Acteur Jeroen Krabbé, regisseur Jean van de Velde en producent Femke Bennink deelden tijdens de bijeenkomst hun herinneringen. Zij waren alle drie al lang bevriend met Van Dyck. Ook sprak haar zoon, presentator Jamie Trenité. Van Dyck trad sinds begin 2021, toen zij werd getroffen door een herseninfarct, al niet meer in de openbaarheid. Zij was onder meer bekend dankzij rollen in Ciske de Rat (1983), Daens (1992), Het Schnitzelparadijs (2005) en Zwarte Tulp (2015). Ook maakte de actrice in de jaren zestig veel televisieprogramma's voor jongeren, zoals Moefgaga, en zong zij in de popgroep Boo and the Booboo's. Zij werd geïnspireerd om te gaan acteren door haar ouders, acteursechtpaar Leo de Hartogh en Teddy Schaank, en haar stiefvader, acteur Ko van Dijk.