Ozzy Osbourne na bericht over zijn overlijden: ik ben niet dood

Ozzy Osbourne (75) heeft in The Osbournes Podcast gereageerd op een YouTube-video waarin wordt gesteld dat hij is overleden. "Ik ben niet dood", zei Osbourne daarover. De Britse rocker, die lijdt aan de ziekte van Parkinson, verwees naar de video waarin wordt stilgestaan bij beroemdheden die die dag zijn overleden. "En er staat een foto van mij bij," zei Osbourne in de podcast. "Ik ben niet dood!" Daarna maakte hij ook een verwijzing naar de film Monty Python and the Holy Grail (1975), waarin een personage 'het is maar een wondje' zegt op het moment dat zijn arm wordt afgehakt. "Ik ben niet echt dood, het is maar een wondje", sprak Osbourne op zijn beurt.