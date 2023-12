Douwe Bob weer thuis na verblijf in kliniek

Douwe Bob is weer thuis na zijn verblijf in een kliniek. De zanger liet zich de afgelopen weken in het buitenland behandelen voor zijn alcoholverslaving. De 31-jarige Douwe Bob deelt op Instagram een foto waarop hij een van zijn kinderen een knuffel geeft. "Weer thuis", schrijft hij erbij. De zanger liet vorige maand weten dat hij naar een kliniek zou gaan om zich een maand te laten behandelen voor zijn verslaving. Douwe Bob nam die beslissing nadat hij in Abcoude verwikkeld was geraakt in een worsteling en iemand toen "een tik op zijn helm" had gegeven.