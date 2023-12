Emma Kok (15) vond vele reacties na optreden bij André Rieu bizar

Emma Kok (15) vond het "bizar" dat ze zoveel reacties kreeg na haar optreden bij de Vrijthofconcerten van André Rieu, afgelopen zomer. Dat vertelt de zangeres in gesprek met het AD. "Maar dat succes maakt niet dat je minder ziek bent." Kok leidt namelijk aan de ziekte gastroparese, wat ook wel maagverlamming wordt genoemd.

Haar gastoptreden ging viraal op het internet. "Bizar hoeveel reacties ik kreeg", zegt de winnares van The Voice Kids 2021 daarover. "Zanger Antoon stuurde een heel lief berichtje: hij was trots op me. Net als andere artiesten, zoals Claude en Fred van Leer. Heel cool, zij zijn mensen van wie ik fan ben. Tegen wie ik een beetje opkijk."

Laatst waren haar vriendinnen komen kijken "bij de generale van de kerstconcerten die ik met André geef", vervolgt Kok. "Ze zeiden dat ze het zo grappig vonden dat ik ondanks alles gewoon Emma ben. Die normale Emma die ze altijd al kenden."

Door de gastroparese zit Kok elk etmaal voor 22 uur aan een pomp waardoor ze sondevoeding krijgt, schrijft de krant. Ook betekent de ziekte dat ze moet kijken hoe ze haar energie het beste kan verdelen. "Ik heb een PEG-sonde, een slangetje bij mijn maag. Meestal merk ik daar niets van, soms jeukt het. Alleen bij het verwisselen, kan dat pijn doen."

De zangeres vindt het belangrijk om haar ziekte te benoemen. "Hoewel ik in het begin bang was dat het alleen daarover zou gaan. Maar de laatste tijd gaat het gelukkig juist steeds meer over zingen. Wanneer ik van de pomp af ben, voel ik mij compleet vrij. Misschien dat ik daarom alleen gezonde spanning voel bij zulke grote optredens."