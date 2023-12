Barack Obama luisterde in 2023 naar Beyoncé en Teddy Swims

Barack Obama heeft traditiegetrouw aan het einde van het kalenderjaar zijn favoriete liedjes van het jaar gedeeld. De Amerikaanse oud-president genoot onder meer van muziek van Beyoncé, Teddy Swims, Tyla, Burna Boy en Jon Batiste.

Obama noemde het nummer America Has A Problem van Beyoncé en Kendrick Lamar op in zijn favorietenlijst en Lose Control van Teddy Swims. In totaal staan ​​er 28 liedjes op variërend van folk en country tot r&b en soul. "Laat het me weten als er artiesten of liedjes zijn die ik moet luisteren", zo vraagt ​​Obama zijn volgers.

Eerder deze week deelde Obama al lijstjes met zijn favoriete boeken en films. Hij doet dat sinds zijn presidentschap elk jaar.