Smaadzaak Maxime Meiland vindt plaats achter gesloten deuren

Het kort geding van een man die door Maxime Meiland wordt beschuldigd van verkrachting vindt achter gesloten deuren plaats. De rechtbank Den Haag behandelt de zaak op 19 januari. Dat heeft Sébas Diekstra, die Meiland begeleidt, woensdag bevestigd na berichtgeving van Shownieuws.

In haar biografie, die dit voorjaar verscheen, liet de dochter van Martien Meiland de verkrachting door schrijver Jan Dijkgraaf optekenen. Volgens de man in kwestie, die in het boek niet bij naam genoemd wordt, is er echter geen woord van waar. De man stelde eerder wel dertien jaar geleden "in de bosjes" seks gehad te hebben met Maxime. Maar hij ontkent dat de versie die Maxime beschrijft correct is.

Daarom spande hij het kort geding aan. De man wil dat het boek uit de handel wordt genomen. Hij geeft aan dat hij last zou ondervinden van de beschuldiging, omdat die volgens hem herleidbaar is naar hem.

Advocaat Diekstra stelt dat het verzoek om de zaak achter gesloten deuren te behandelen van de eisende partij komt. De raadsman noemt het "wel opmerkelijk dat dit verzoek is gedaan, gezien het feit dat zij de afgelopen weken overactief de media hebben opgezocht".