Eloise van Oranje wil zich aansluiten bij Extinction Rebellion: “Ik baal dat ik zo vaak vlieg”

Gravin Eloise maakt zich ernstig zorgen over de staat waarin onze planeet zich bevindt, en baalt ervan dat ze zelf zo vaak de wereld over vliegt. Ze wil zich dan ook net als Carice van Houten gaan aansluiten bij actiegroep Extinction Rebellion, zegt de 21-jarige influencer in gesprek met Linda.meiden.

Kut, food waste

De gravinfluencer vindt dat het zo echt niet verder kan met de wereld: “Duurzaamheid is zó belangrijk. Mijn brein is er continu mee bezig. Als er eten over is, denk ik meteen: kut, food waste. Er is altijd een split second waarin ik mezelf afvraag of iets milieuvriendelijker kan. Ik ga bewust om met water, energie, plastic en kleding.”

Innerlijke strijd

Het afgelopen jaar vloog ze samen met influencers als Anna Nooshin en Robbert Rodenburg de wereld rond, ook al voelde dat niet goed. “Begin dit jaar had ik enorme vliegschaamte, ik werd er kriegelig van hoeveel ik vloog. Maar het stomme is dat ik het ook leuk vind om de wereld te zien. Dat probeer ik te compenseren in mijn dagelijks leven”, zo verwoordt ze haar innerlijke strijd.

De wereld gaat naar shits and giggles

Eloise roept anderen op haar voorbeeld te volgen, schrijft de Mediacourant. “Ik maak me ontzettend zorgen om het klimaat. Echt uitspreken doe ik het niet, maar de laatste tijd vraag ik me steeds vaker af of ik kinderen op deze wereld wil zetten. Hoe ziet de planeet eruit over vijftig jaar? Ik weet het niet, maar voor mijn gevoel gaat de wereld echt naar shits and giggles.”

Hoofd staat nu even niet naar XR

Ze vervolgt: “Of ik ben aangesloten bij Extinction Rebellion? Nee, maar ik heb wel veel contact gehad met Carice van Houten. Klinkt stom, mijn hoofd staat er door de drukte nu even niet naar om me bij hen aan te sluiten, maar wie weet op een ander moment.”