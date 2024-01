Invulling Khalid & Sophie per 29 januari onduidelijk

Het is nog niet bekend hoe de presentatie van Khalid & Sophie eruit gaat zien nu Khalid Kasem zijn werk heeft neergelegd. Dat laat een woordvoerder van BNNVARA desgevraagd weten.

De talkshow begint weer op 29 januari. "Hoe de presentatie ingevuld zal worden, kunnen we op dit moment nog niet zeggen", aldus een woordvoerder. Het AD deelde vrijdagavond een artikel waarin staat dat Kasem zijn werkzaamheden bij BNNVARA voorlopig neerlegt om beschuldigingen over omkoping. Kasem zou in 2019, in zijn rol als advocaat, aan Peter R. de Vries hebben bekend dat hij een ambtenaar had omgekocht. Een opname daarvan is in handen van de krant. Kasem ontkent die beschuldiging nu. BNNVARA vindt de beschuldiging "ernstig". "Voor BNNVARA en haar makers is integriteit essentieel. De beschuldigingen raken deze integriteit en zullen daarom grondig moeten worden uitgezocht."