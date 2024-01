Zanger Rob de Nijs ‘is 24 uur per dag afhankelijk van zorg’

Zanger Rob de Nijs is tegenwoordig "24 uur per dag volledig afhankelijk van zorg. In alle facetten." Dat zegt zijn vrouw Jet in gesprek met het AD. De Nijs lijdt al lang aan de ziekte van Parkinson.

De 81-jarige zanger gaf anderhalf jaar geleden zijn afscheidsconcert in de Ziggo Dome. De televisieregistratie werd in oktober bekroond met een Televizier-Ring Impact Award.

Verder was het een zwaar jaar, vertelt Jet (55) aan het AD. De zanger van hits als Malle Babbe en Banger Hart verbleef dit jaar maandenlang in een revalidatiecentrum. De Nijs werd eind april opgenomen in het ziekenhuis nadat ademhalingsproblemen en longembolieën hem bijna fataal werden.

Ziekenhuisbed

"Er kwam een ziekenhuisbed in de woonkamer, want hij kon de trap niet meer op en de aanpassing van het huis kostte tijd", aldus Jet. "En de mooie sta-opstoel waar Rob zo heerlijk in zat maar op het laatst niet goed meer uit kon komen, werd ingeruild voor een verblijfsrolstoel. Zo'n enorm zwart, log apparaat. De overgang naar die rolstoel kostte hem geen moeite, mij wel. Want op zo'n moment wordt het zichtbaar, ook voor mensen die bij ons langskomen of kinderen die komen spelen met Julius."

Jet vertelt nu dat Rob vlak voor het Televizier-gala weer kort in het ziekenhuis lag. Op de dag van het gala "was Rob net weer ontslagen uit het ziekenhuis", zegt ze in het AD. "Hoe slecht het ook ging, Rob maakte zich zorgen over dat gala. Hoe moest hij daarheen? Ik zei: lieverd, jij hoeft dat niet meer te doen. Ik zag zijn opluchting. Nog altijd denkt hij soms dat hij dingen moet, elke keer probeer ik hem uit te leggen dat dat niet meer hoeft."

Bezigheden

Rob kijkt vooral nog naar de televisie, vertelt Jet: "Rob kijkt graag naar documentaires. Soms ook naar de meest krankzinnige moordmysteries. De behoefte om alles te willen weten neemt wel af. Tot een paar jaar geleden las hij graag, daarvoor ontbreekt nu de concentratie. Soms vindt hij het heerlijk om naar muziek te luisteren, maar hij kan het zelf niet meer opzetten. Ik kan hem de afstandsbediening geven, maar gebruik die maar eens als je een tremor hebt."