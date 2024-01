Gordon deed twee zelfmoordpogingen na stranden relatie met Gavin

Gordon, de artiestennaam voor zanger Cornelis Willem Heuckeroth, dacht zijn definitieve liefde te hebben gevonden in Gavin. Maar nee. Gavin maakte het uit.

In Casa di Beau doet Gordon vertelt hij over de periode die volgde.

Hij deed zelfs naar eigen zeggen twee zelfmoordpogingen maar zegt gered te zijn door zijn ex-partner en goede vriend Patrick de Bruin. „Hij is letterlijk bovenop me gesprongen en heeft me wekenlang in de gaten gehouden. Het heeft me tot de rand van de afgrond gebracht en daar ben ik langzaam uitgeklommen”, aldus Gordon bij Beau.

Gordon en de 24 jaar jongere Gavin d verloven zich, maar al snel loopt het sprookje ten einde. De artiest reisde naar Melbourne maar zegt dat hij Gavin daar niet meer herkende. „Ik hield zijn hand vast op straat en voelde niets meer”, vertelt hij bij Beau.

„Het was helemaal weg. Ik kon het niet geloven. Het enige wat me zorgen baarde was zijn broer, die schizofreen was. Gavin heeft hem dood aangetroffen in de badkamer, een heel heftig verhaal. Toen schoot door mijn hoofd dat schizofrenie erfelijk is. Dat zou een verklaring kunnen zijn.’’

Gordon ziet het leven in de maanden daarna niet meer zitten. Beau vraagt vervolgens of hij dit al heeft verwerkt bij een therapeut. „Tuurlijk. En nog steeds.”