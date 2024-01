Veel media overwegen ook te stoppen met X, na besluit KRO-NCRV

Veel Nederlandse mediabedrijven denken erover om ook te stoppen met socialmediaplatform X. Dat blijkt uit een rondgang van het ANP. Maar niemand volgt vooralsnog het voorbeeld van KRO-NCRV door direct te stoppen met de berichtensite. De omroep deed dit nadat omroepbaas Akwasi, die meedeed aan De slimste mens, avondenlang werd bestookt met haatdragende en racistische uitingen. De NPO laat weten "erover te denken, maar we hebben nog geen beslissing genomen", aldus een woordvoerder. De NPO benadrukt "alle racistische uitingen tegen Akwasi af te wijzen. Maar alle omroepen zijn vrij om hier zelf een besluit in te nemen". RTL en Talpa zeggen later met een reactie te komen. BNNVARA meldt het "weerzinwekkend te vinden wat Akwasi over zich uitgestort krijgt, en dit is helaas geen uitzondering op dit platform. Wij nemen de oproep van onze collega's van KRO-NCRV daarom in beraad." Ook AVROTROS laat weten "het idee van KRO-NCRV in overweging te nemen. We zijn al langere tijd aan het afbouwen op X." Verbindende rol De VPRO stelt "de problematische kant van X te zien. Tegelijkertijd is het een belangrijk deel van onze publieke taak om al het publiek te bedienen. Waarbij de VPRO juist op X ook een ander geluid wil laten horen. Daar zien wij een verbindende rol. We zien dat dit steeds moeizamer is op X en sluiten niet uit dat we anders omgaan met het platform in de toekomst". De NTR zegt later met een reactie te komen. Omroep MAX laat weten dat "X een van de communicatiekanalen is die Omroep MAX inzet om een programma onder de aandacht te brengen. We houden voortdurend in de gaten hoe het medium zich ontwikkelt. We zien nu geen aanleiding er per direct mee te stoppen." Geen fijne plek Ook het AD "kijkt al langer kritisch naar X", laat hoofdredacteur Rennie Rijpma weten. "We overwegen ook geen gebruik meer te maken van het sociale medium. Van de ooit zo fijne plek om nieuws en opinies te delen en te volgen, is weinig meer over." Ditzelfde geldt voor journalistenvakblad Villamedia, stelt hoofdredacteur Chris Helt. "We willen ook via X bereikbaar blijven voor de mensen die er nog wel op zitten", zegt hij. "Het voelt als een verantwoordelijkheid om nog enige orde, fatsoen en feiten te kunnen waarborgen, ook op X. Maar het wordt wel steeds lastiger." X, het voormalige Twitter, was niet bereikbaar voor een reactie. Sinds de overname door Elon Musk zijn de woordvoerders wegbezuinigd. Vragen worden automatisch beantwoord met een poep-emoji.