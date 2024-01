Fauda-acteur en zanger Idan Amedi zwaargewond geraakt in Gaza

Idan Amedi is tijdens een operatie van het Israëlische leger in de Gazastrook zwaargewond geraakt, schrijft het Israëlische nieuwsplatform Walla!. De zanger en acteur, die in de Israëlische serie Fauda de rol van militair Sagi Tzur speelt, meldde zich als reservist bij het leger. De toestand van Amedi zou ernstig maar stabiel zijn, nadat een vrachtwagen, die explosieven vervoerde waarmee een ondergronds netwerk in het zuiden van de Gazastrook ontmanteld moest worden, tot ontploffing kwam. Daarbij vielen meerdere doden. Walla! schrijft dat Amedi inmiddels naar het Sheba-ziekenhuis vlak bij Tel Aviv is overgebracht voor een "dringende en langdurige operatie". Lior Raz en Avi Issacharoff, de makers van de succesvolle serie Fauda, gaven maandagavond een reactie: "Idan is een echte held en besloot op de eerste dag van de oorlog alles opzij te zetten en te gaan vechten, eerst in het noorden en vervolgens in het zuiden. We bidden voor zijn spoedig herstel en zijn er zeker van dat het goed met hem gaat."