Kanye West aangeklaagd voor vermeende mishandeling uit 2022

Kanye 'Ye' West heeft een nieuwe rechtszaak tegen zich lopen. Een man heeft de rapper aangeklaagd vanwege een mishandeling die in januari 2022 zou hebben plaatsgevonden, meldt entertainmentwebsite TMZ. De klager beweert dat West hem twee jaar geleden een klap gaf nadat hij de artiest om een handtekening had gevraagd. De man eist een schadevergoeding van de 46-jarige rapper en stelt dat hij door de mishandeling emotioneel heeft geleden. Volgens TMZ heeft ook de vrouw van de klager een aanklacht ingediend tegen West. Het incident werd in 2022 al onderzocht door de openbaar aanklager in Los Angeles. In augustus van dat jaar werd bekend dat de rapper niet werd vervolgd.