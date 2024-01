Saul en Amy-Rose uit Winter Vol Liefde zijn verloofd. En mogelijk is er een baby op komst

Saul en Amy-Rose zijn ongetwijfeld hét sprookjeskoppel in het laatste seizoen van Winter Vol Liefde. De twee wonen niet alleen al samen in Zwitserland, er zou ook een baby onderweg zijn, onthult Story.

De opnames zijn inmiddels zo'n tien maanden geleden en in die periode is er dus van alles gebeurd. Makelaar Saul Colthof uit het Zwitserse Riederalp ging in het programma op zoek naar de liefde. Als eerste trof hij Amy Rose de Bruijn en Cupido schoot meteen raak. Daar kon zelfs een verliefde ex niets aan veranderen.

Nu tien maanden later gaat in het dorp waar Amy-Rose vandaan komt de hardnekkige roddel rond dat ze zwanger zou zijn. Een bron vertelt aan Story: "Haar familie woont hier in het dorp, en Amy is enige tijd geleden verhuisd naar Zwitserland." Ze zou ook al werk hebben gevonden. "Op een half uur van het dorp waar Saul woont heeft ze een baan gevonden. Amy Roses moeder, die hier een kapsalon runt, is dolblij dat haar dochter de liefde van haar leven heeft gevonden."

Van de verloving is meer bewijs dan van de zwangerschap. Zo postte Amy-Rose op Instagram een foto waarop ze haar verlovingsring toont. Ook zou de vader van Saul daarop gezegd hebben blij te zijn met zijn nieuwe schoondochter. Het bericht werd echter weer snel verwijderd.