Man doet tweede aangifte tegen Maxime Meiland

De man die in december al aangifte deed tegen realityster Maxime Meiland, doet nu nog een aangifte. Dat meldt zijn advocaat Peter Schouten op X. Meiland liet vrijdag weten aangifte van verkrachting te doen tegen de man die haar eerder beschuldigde van smaad en laster. De man doet daarom een tweede aangifte tegen de realityster, dit keer vanwege "valse aangifte". "Met deze aangifte heeft Maxime Meiland nu een officiële stap gezet naar het strafrecht", is in de persverklaring te lezen. "De reactie van cliënt daarop is dat hij nu een tweede aangifte tegen haar gaat doen wegens het doen van een valse aangifte. Dat is een ernstig misdrijf." De man deed in december aangifte omdat Meiland hem ten onrechte zou beschuldigen van verkrachting in haar biografie. De twee hebben volgens hem wel seks gehad, maar met wederzijdse instemming, stelt hij. Op 19 januari zou een kort geding tussen beide partijen plaatsvinden achter gesloten deuren, maar de zaak is verplaatst naar 16 februari.