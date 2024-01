570.000 euro aan memorabilia Succession geveild

In de Verenigde Staten zijn op zaterdag voor 627.000 dollar (572.000 euro) aan memorabilia uit de hitserie Succession geveild.

Succession gaat over de familie Roy van het mediabedrijf Waystar Royco. De drie kinderen van topman Logan Roy strijden in de serie om de macht binnen het bedrijf. De bekroonde serie stopte in mei na vier seizoenen en domineert momenteel de awards. Een week geleden sleepte de show vier Golden Globes in de wacht, maandag maakt Succession kans op 27 Emmy's.

Bij US Heritage Auctions gingen een totaal van 236 items onder de hamer tijdens een onlineveiling. Fans en verzamelaars konden bieden op luxemaatpakken gedragen door verschillende personages, de e-sigaret van antiheld Lukas Matsson (vertolkt door Alexander Skarsgard) uit seizoen vier en andere rekwisieten.

De roze notitiekaartjes met de lofrede die Roman Roy (vertolkt door Kieran Culkin) in het laatste seizoen op de begrafenis van zijn vader niet afleverde haalden met 25.000 dollar het grootste bedrag op.

Een ander bekend item was de iconische "bespottelijk ruime" Burberry-tas gedragen door een vriendinnetje van 'cousin Greg' (acteur Greg Hirsch) bij een familiebijeenkomst. Een paar Tom Ford-sneakers van Kendall Roy leverde 2.125 dollar op.