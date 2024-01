Advocaat Peter Schouten betreurt lekken in zaak Maxime Meiland

Advocaat Peter Schouten betreurt het dat details uit de dagvaarding van de zaak tussen zijn cliënt en realityster Maxime Meiland naar de pers zijn gelekt. Dat laat de advocaat zondag weten aan het ANP. Aanleiding is een artikel op de website van het AD. Daarin wordt vermeld hoeveel geld zijn client van de realityster aan schadevergoeding zou eisen, omdat zij hem in haar biografie mogelijk ten onrechte heeft beschuldigd van verkrachting.

Volgens het AD gaat het om misgelopen inkomsten voor een bedrag van "ruim 37.000 euro" en daarnaast "een voorschot van 50.000 euro voor geleden immateriële schade". Schouten wil dat niet bevestigen. "Ik doe geen uitspraken over de exacte inhoud van en de eisen in de dagvaarding, omdat wij hebben gevraagd om een zitting met gesloten deuren", zegt Schouten. "Dat hebben wij toentertijd gedaan omdat de privacy van cliënt zo beter is beschermd, maar ook niet meteen alle informatie op straat ligt waarmee wij onze vordering onderbouwen." Eerder werd al bekend dat de cliënt van Schouten eist dat de door Jan Dijkgraaf geschreven biografie over Meiland, getiteld Maxime, uit de handel wordt genomen. Ook eist hij dat de beschuldigingen van Meiland aan het adres van zijn cliënt worden gestaakt en "waar mogelijk verwijderd van websites en sociale media die de uitgeverij en Maxime zelf beheert". Ook wil de man in kwestie dat er een rectificatie wordt geplaatst en dat de schade wordt vergoed. Aangiftes In december deed de cliënt van Schouten aangifte omdat Meiland hem in haar biografie ten onrechte zou beschuldigen van verkrachting. Hij stelt dat de twee wel seks hebben gehad, maar met wederzijdse instemming. Afgelopen vrijdag deed Meiland alsnog aangifte tegen de man wegens verkrachting. Schouten kondigde daarna aan dat zijn cliënt een tegenaangifte tegen Meiland gaat doen om het doen van een valse aangifte. Op 19 januari zou een kort geding tussen beide partijen plaatsvinden achter gesloten deuren, maar de zaak is verplaatst naar 16 februari.