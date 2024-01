Oud-deelnemer Ruud Benard vindt Big Brother nu flauw aftreksel

Oud-Big Brother-deelnemer Ruud Benard vindt de laatste seizoenen van de realityserie "flauwe aftreksels" van het eerste seizoen. Dat vertelde hij maandag in Rob & Wijnand en de Ochtendshow op NPO 3FM.

"Ik heb in dat huis gezeten en ik weet al precies hoe het allemaal gaat lopen", zei de realityster, die meedeed aan het eerste seizoen van Big Brother. "Kijk de eerste keer is nieuw, iedereen vond het hartstikke mooi, maar nu zijn het allemaal flauwe aftreksels. Het is wel Big Brother maar het scoort niet meer." Mensen zijn het volgens hem "gewoon een beetje beu". "Ze hebben genoeg van die programma's gezien." Vanaf deze maandag is een nieuw seizoen van Big Brother te zien bij RTL. Het is dit jaar 25 jaar geleden dat seizoen 1 te zien was op de Nederlandse televisie.