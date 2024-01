Linda de Mol feliciteert ex-man met ‘scheidingsjubileum’

Linda de Mol feliciteert in de nieuwe editie van haar magazine LINDA. haar ex-man Sander Vahle met de 15 jaar dat ze nu "gelukkig gescheiden" zijn. In de editorial van het blad schrijft de presentatrice dat ze goed uit elkaar gaan "minstens zo knap" vindt als lang getrouwd zijn.

"Ik roep vaak als ik hoor dat mensen bijvoorbeeld al 27 jaar gelukkig getrouwd zijn: 'Wat knap, wat een prestatie!' Maar misschien is gelukkig gescheiden zijn wel minstens zo knap", schrijft De Mol, waarna ze het woord richt tot Vahle, de vader van haar kinderen Julian en Noa. "Dus bij deze, San: dank je wel voor een twaalfenhalf jaar durende mooie relatie, twee fantastische kinderen, en gefeliciteerd met ons jubileum! We zijn ruim zestien jaar uit elkaar, maar als ik de lastige begintijd eraf trek, hebben we inmiddels de kristallen status bereikt: vijftien jaar gelukkig gescheiden." In haar voorwoord schrijft De Mol dat ze, toen de relatie tussen haar en tv-regisseur Vahle over ging, in het begin ook boos en verdrietig was. "Begrijp me niet verkeerd: ook ik ben door alle stadia gegaan. Heb huilend foto's van de wand gerukt, kleren in een zak staan proppen en kwetsende dingen gezegd… ", aldus De Mol. "Maar ergens is bij ons allebei al heel snel het besef gekomen: je kunt het, zeker als je samen kinderen hebt, maar beter goed doen, dat scheiden. En het goed doen, geloof me, levert alleen maar voordelen op." Het thema van deze editie is 'De vader van je kinderen. Samen of uit elkaar: de band is voor altijd'. Vahle staat zelf ook in het magazine, in de rubriek 'Leuke man'.