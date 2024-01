Katja Schuurman blijft drugs aanprijzen. Jellinek wijst op gevaar

Katja Schuurman vindt het waardevol en zelfs "noodzakelijk" om open te staan voor nieuwe kennis op het gebied van het gebruik van psychedelica. Dat zegt ze tegen het ANP nadat ze op Instagram kritiek had gekregen op het aanprijzen van het gebruik van truffels, de lichtere variant van paddo's waarin ook de hallucinogene stof psilocybine zit.

"THC werd ook lang verboden en wordt na veel wetenschappelijk onderzoek nu door veel artsen ingezet bij de behandeling van uiteenlopende fysieke en psychische aandoeningen", zegt ze. "Onderzoeken naar de positieve werking van psychedelica met hetzelfde doel is gaande en de resultaten zijn op zijn minst veelbelovend te noemen. Juist ook bij angststoornissen, depressie en zelfs bij verslaving. Wat niet betekent dat dit voor iedereen zal werken. En wat wel betekent dat het onder goede begeleiding moet, van een op dit gebied goed onderlegde arts."

Een video die Schuurman plaatste, prees het gebruik van kleine doseringen truffels aan, wat haar in het AD op kritiek van drie grote verslavingszorginstanties kwam te staan. "Onder haar volgers zitten mensen die kampen met depressie of andere psychische problemen. Voor hen helpt dit promotiepraatje echt niet", aldus Floor van Bakkum namens Jellinek. "Microdosing staat echt nog in de kinderschoenen. Er is nog heel veel onduidelijk. Mensen die dit proberen zijn écht hun eigen proefkonijn."

Belang

Schuurman noemt het op haar beurt "opvallend dat deze heftige reacties vanuit deze instanties uitblijven als het gaat over het alom promoten en stimuleren van alcoholgebruik". Maar ze geeft in het AD aan dat ze snapt waar die reactie vandaan komt. "Dat is hun taak en ik heb daar begrip voor." Toch haalde ze de video offline, omdat die "nog geen half verhaal" zou vertellen. Er volgt nog een nieuwe video schreef ze daarna, "vergezeld van een groot aantal wetenschappelijke artikelen, ook de kritische".

Overigens zegt ze "geen enkel financieel belang" te hebben bij de verkoop van microdosingproducten, die in het geval van truffels legaal zijn in Nederland. Onder haar bericht op Instagram werd verwezen naar een microdosingstarterbox die via haar website te vinden is. Die deelt ze naar eigen zeggen "vanuit het verlangen meer mensen in aanraking te brengen met de vele positieve effecten die het gebruik van plantmedicijnen kunnen hebben".