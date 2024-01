Oliebollentrui Micha Wertheim te zien in TextielMuseum

De oliebollentrui die cabaretier Micha Wertheim droeg tijdens de oudejaarsconference, is gratis te zien in het TextielMuseum in Tilburg. Dat vertelt de maakster van de trui, de 26-jarige Emma van Herk, in een interview met Het Parool. De oliebollentrui trok veel aandacht. Op sociale media vroegen veel mensen zich af of het knalblauwe exemplaar met besuikerde oliebollen te koop was. Al snel werd bekend dat de trui handgemaakt en daarom niet te koop is. "Het blijft een unicum", zegt Van Herk nu tegen de krant. Zij werkt als kunstenares veel met wol. "Het maken was arbeidsintensief en de technieken die gebruikt zijn, kunnen niet op industriële schaal gereproduceerd worden. Het is echt een kunstwerk." Het maken van de trui duurde een maand. "Soms heb ik dagen gemaakt van tien of twaalf uur."