Opnieuw aanklacht tegen Harvey Weinstein voor aanranding

Voormalig filmproducent Harvey Weinstein is opnieuw door een vrouw aangeklaagd voor aanranding. Dat melden verschillende Amerikaanse media dinsdag, waaronder The New York Times. Ook James Dolan, voorzitter van Madison Square Garden, wordt in de aanklacht genoemd. De vrouw zou zo'n tien jaar geleden als masseuse hebben gewerkt tijdens een tour van de Eagles. De eiser stelt in de rechtszaak onder meer dat Dolan haar had gemanipuleerd en misbruikt. In dezelfde zaak zegt zij dat Weinstein haar in 2014 heeft aangerand. Van beide mannen eist ze een schadevergoeding. "Ik heb zo diep geleden door wat James Dolan en Harvey Weinstein mij jaren geleden hebben aangedaan, en het was geen gemakkelijke beslissing om naar voren te komen en gerechtigheid te zoeken", zei de aanklager dinsdag in een verklaring van haar advocaten. Dolan en Weinstein hebben beiden via hun advocaten een verklaring afgegeven aan The New York Times waarin zij de beschuldigingen ontkennen. Weinstein zit momenteel in de gevangenis al meerdere straffen uit om verkrachting en aanranding. In oktober werd de gevallen filmproducent nog aangeklaagd door actrice Julia Ormond.