Lil Kleine over mishandeling Jaimie Vaes: ‘kan gebeuren in een relatie’

Streamingplatform Prime Video geeft de Amsterdamse rapper Lil Kleine een podium om leeg te lopen over zijn 'ongezonde relatie' met ex-vriendin Jaimie Vaes, en het incident waarbij hij haar aan haar haren een auto uit sleurde. Vanaf vrijdag is de driedelige documentairereeks Jorik te zien.

Jorik Scholten, zoals Lil Kleine echt heet, betreurt dat hij fysiek geweld heeft gebruikt, maar zegt dat zoiets 'kan gebeuren in een relatie'. "Het is helemaal kut, het is zwaar kut, maar toch begrijp ik ergens wel dat iemand... Als ze zulke gekke dingen zegt, je bent allebei onder invloed, ze zegt de heftigste dingen die je kan bedenken", aldus de woordkunstenaar. “Was het nou maar nooit gebeurd allemaal hè.”

Hij insinueert dat Vaes wist dat er een camera hing en dat ze vooraf al had bedacht om de beelden te lekken via juicevlogger Yvonne Coldeweijer. "Het is natuurlijk mijn fout, maar het kan wel in een relatie gebeuren. Al helemaal in een relatie waar wij in zaten", zegt de 29-jarige rapper.

Vaes koos ervoor om niet te verschijnen in de documentaire, geproduceerd door Sascha Visser. Ze heeft nog niet gereageerd op de uitlatingen van Scholten, waarmee ze een zoon heeft. De rechtszaak over de mishandeling tegen Lil Kleine loopt nog.