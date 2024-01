Joost Prinsen (81) schrijft in column openhartig over uitgezaaide blaaskanker

Presentator, acteur en schrijver Joost Prinsen heeft openhartig over zijn tanende gezondheid geschreven in zijn column voor het Noordhollands Dagblad. “Al die jaren is het gelukt via poliklinische trucs hier en een chemospoelinkje daar de kanker in mijn blaas binnenboord te houden. Maar afgelopen jaar begon die tumor met een kracht een betere zaak waardig, zich een weg naar buiten te banen.”

Het leek hem beter om zijn situatie zelf te verwoorden, dan het aan de roddelbladen over te laten. De 81-jarige oud-presentator van spelshow Met het mes op tafel geeft toe dat hij zijn gezondheidstoestand eerder heeft gebagatelliseerd. “In mijn vorige column berichtte ik over onderzoekjes die ik steeds vaker moest ondergaan. Een understatement helaas. Het waren operaties en PET-scans: ’U moet in de twee uur vóór de scan een liter water drinken. Graag tijdig beginnen’. Steeds gevolgd door slecht- en nog slechter nieuwsgesprekken.”

De partner van Noraly Beyer legt uit dat zijn arts hem inmiddels heeft doorverwezen naar het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis. “Totdat dokter J vorige week bekennen moest dat hij niets meer voor me kon doen. Hij zou me overdragen aan het Antoni van Leeuwenhoek: ’Maar daar zitten cowboys, in de goede zin van het woord, die mogelijkheden hebben die ik, eenvoudige loodgieter, niet tot mijn beschikking heb’.”

Hij bekent dat hij lange tijd heeft na moeten denken of hij dit nieuws wel moest delen. Maar, zo belooft hij zijn lezers: “U bent nog lang niet van me af.”