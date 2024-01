Jeroen Pauw: geen ambitie dagelijkse talkshow, kom gewoon helpen

Jeroen Pauw heeft niet de ambitie om weer op dagelijkse basis een talkshow te maken. Dat zegt de 63-jarige presentator in gesprek met het AD in reactie op het nieuws dat hij vanaf 29 januari Khalid Kasem vervangt op de vooravond van NPO 1. "Ik kom gewoon even helpen", aldus Pauw. De presentator zegt dat zijn rol "redelijk bescheiden" is. "Het format zal niet ineens heel anders worden. Het programma is cultureler ingestoken dan ik op de late avond gewend was." Pauw presenteerde jarenlang een talkshow op de late avond "met ontzettend veel plezier". Daarna vond hij het tijd voor "wat anders" en opnieuw een latenighttalkshow maken ziet hij nu dan ook niet zitten. Pauw heeft Kasem gesproken. "Ik heb hem veel sterkte en succes gewenst met de strijd die hij misschien moet gaan voeren." Volgens Pauw vindt Kasem het fijn dat hij degene is die hem vervangt. "Ik vorm natuurlijk ook geen bedreiging voor hem, omdat ik geen ambitie heb om weer een dagelijkse talkshow te maken." Sophie & Jeroen BNNVARA liet vrijdagochtend weten dat Pauw de vervanger van Kasem is. Het programma op de vooravond van NPO 1 gaat voorlopig Sophie & Jeroen heten. Pauw wisselt de presentatie af met Sophie Hilbrand. Kasem legde begin januari zijn werkzaamheden voor BNNVARA na een artikel van het AD waarin hij in verband werd gebracht met omkoping van een ambtenaar. Dat zou hij hebben gedaan in de tijd waarin hij nog werkzaam was als advocaat om een cliënt vervroegd vrij te krijgen. De Orde van Advocaten in het arrondissement Amsterdam doet onderzoek naar de kwestie. Kasem ontkent de aantijgingen.