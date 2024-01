Wendy van Dijk legt tijdelijk werk neer om gezondheid dochter

Wendy van Dijk heeft haar werkzaamheden tijdelijk neergelegd vanwege de gezondheid van dochter Lizzy. Het 13-jarige meisje heeft een zeldzame ziekte in haar bloed en is daardoor extra kwetsbaar, bevestigt de presentatrice aan het ANP na berichtgeving hierover van Shownieuws.

"Haar lichaam maakt op dit moment zelf geen nieuwe bloedcellen meer aan. Daar zijn we natuurlijk enorm van geschrokken, maar we stellen ons positief op, Lizzy voorop, en zijn op dit moment samen met de artsen op zoek naar een passende oplossing", stelde Van Dijk tegenover Shownieuws. "Ons gezin leeft als het ware weer even in coronatijd. We mogen niet te veel mensen zien."

Geplande opnames voor Wie van de Drie zijn in overleg met Talpa en zenderbaas John de Mol uitgesteld. "Naast het feit dat mijn hoofd er nu natuurlijk niet naar staat kom ik op opnamedagen met zoveel mensen in aanraking, dat kan nu simpelweg even niet", aldus Van Dijk. Wanneer ze weer aan het werk kan, is nog niet duidelijk. "Alle ogen zijn nu even gericht op het herstel van onze lieve schat. Dat is nu het allerbelangrijkste. We hebben er alle vertrouwen in dat het goed komt."

Ook vader Erland Galjaard, die samen met Ronald Molendijk het muzikale duo Soulvation vormt, doet het rustig aan. "Wij produceren op dit moment op afstand", gaf Molendijk in Shownieuws aan.

Talpa was zaterdagavond vooralsnog onbereikbaar voor commentaar.