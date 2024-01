Lil Kleine: in giftige relatie gebeuren te gauw verkeerde dingen

Lil Kleine komt terug op een opmerking die hij maakte in zijn documentaire dat mishandeling "in een relatie kan gebeuren". Dat zei de rapper maandagavond in talkshow Renze. De 29-jarige artiest noemt zijn opmerking nu "misplaatst". Lil Kleine bedoelde te zeggen dat "als je in een relatie zit die één en al giftig is, en waar aan beide kanten mensen fout zijn, en waarin aan beide kanten mensen gebruiken en drinken, dan gebeuren er gauw verkeerde dingen". Hij doelt hier concreet mee op het incident waarbij hij zijn toenmalige vriendin Jaimie Vaes aan haar haren uit een auto sleepte: "Je moet ervoor zorgen dat je het nooit zover laat komen." De zanger beklemtoonde bij Renze nogmaals dat "er nooit een hoofd tussen de deur is gestopt. Ik heb haar de auto uit getrokken. Dat wordt als mishandeling gezien en daarvoor sta ik terecht." Lil Kleine zegt heel veel spijt hiervan te hebben, "zonder een maar. Ik zou willen dat mijn zoontje en Nederland weten dat ik daar spijt van heb." De artiest zegt al enige tijd geen drugs meer te gebruiken. Hij zegt soms wel weer te drinken. "Ik hoef geen ideale schoonzoon te worden, ik wil mijzelf blijven", aldus Lil Kleine. De zanger is onderwerp van een driedelige documentaire die nu op Videoland te zien is.