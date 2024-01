Weduwe Hugh Hefner wil zijn achternaam niet meer

Crystal Hefner, de 37-jarige weduwe van de overleden Playboy-baas Hugh Hefner, wil zijn achternaam niet meer dragen. Ze wil haar naam weer veranderen naar Crystal Harris, zegt ze in de podcast Miss Understood. Crystal beweert in het gesprek eveneens dat het ook niet haar idee was om haar naam naar Hefner te veranderen. Volgens haar is dat gebeurd door de toenmalige secretaris van Hefner. Hefner overleed in 2017. Vijf jaar eerder trouwde hij met Crystal. Zij heeft inmiddels een boek uitgebracht waarin haar relatie met hem uitgebreid aan bod komt. Zo vertelt ze onder meer dat Hefner verslaafd was aan pijnstillers en Viagra.