IJsland trekt zich mogelijk terug uit Eurovisie Songfestival

IJsland neemt in mei mogelijk niet deel aan het Eurovisie Songfestival om de oorlog in Gaza. De verantwoordelijke omroep RÚV gaat daarover in gesprek met de uiteindelijk winnaar van Söngvakeppnin, de IJslandse nationale voorronde.

De laatste weken klinkt er in IJsland steeds meer kritiek over een IJslandse deelname. Veel inwoners van de eilandstaat vinden dat RÚV zich moet terugtrekken als Israël tijdens de komende editie ook van de partij is. Duizenden IJslanders tekenden vorige maand een petitie waarin de omroep werd opgeroepen om niet deel te nemen om de oorlog tussen Israël en Hamas. Tot nu toe wilde de RÚV echter niets weten van een boycot. De definitieve beslissing volgt nu dus pas na afloop van de nationale voorronde, en in overleg met de winnaar. De deelnemers van Söngvakeppnin zijn ingelicht over het besluit, meldt RÚV. Volgens de omroep toonden ze allemaal begrip. De finale is gepland op 2 maart. IJsland is niet het enige land waarin twijfels zijn over deelname. Ook veel Noren vinden dat Noorwegen het songfestival boycot. Rusland De European Broadcasting Union (EBU) maakte begin december bekend dat Israël in 2024 gewoon meedoet, terwijl Rusland sinds 2022 geweerd wordt om de oorlog in Oekraïne. De Russische boycot ontstond na druk van verschillende deelnemende landen, waaronder Nederland. De kans dat de EBU nu weer ingrijpt, is uiterst klein. De omroepenkoepel achter het evenement zegt dat de Israëlische omroep KAN zich aan de wedstrijdregels houdt en dat er geen plannen zijn om het land te weren. Daarmee sluit de EBU zich aan bij andere internationale organisaties, zoals sportbonden en federaties. Ook zij laten deelnemers uit Israël op dit moment toe.