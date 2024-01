Vriendin De Vries: belangrijkste vraag moord onbeantwoord

Voor de vriendin van Peter R. de Vries, Tahmina Akefi, is de "belangrijkste vraag", wie gaf de opdracht voor de moord op de misdaadverslaggever, nog altijd onbeantwoord. "Zolang dat niet is opgehelderd, komt ze niet aan haar rouwproces toe", zei haar advocaat. Die las woensdag op de tweede dag van het proces een verklaring voor namens zijn cliënt. Akefi was niet aanwezig in de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp omdat de zaak volgens haar advocaat een te grote impact op haar heeft. Dochter Kelly en zoon Royce hadden ervoor gekozen om beelden te vertonen van de verklaring die zij eerder hadden voorgedragen. Nadat het Openbaar Ministerie met een nieuwe getuige op de proppen was gekomen, moesten grote delen van het proces over. Daarom kregen nabestaanden opnieuw de kans om een slachtofferverklaring voor te lezen. Volgens de kinderen van De Vries zou het "ondoenlijk" zijn om het verhaal waar ze "hun hart en ziel" in hadden gelegd opnieuw te vertellen. "De woorden hebben niet aan betekenis en kracht verloren", zei Royce in een korte inleiding waarin hij, zijn zus en zijn moeder zich zowel letterlijk als figuurlijk rechtstreeks tot de in totaal negen verdachten richtten. Ze kozen ervoor zich tijdens die inleiding om te draaien, zodat ze de verdachten rechtstreeks konden aankijken. Royce sprak ze allemaal bij naam aan. Peter R. de Vries werd op 6 juli 2021 neergeschoten in de Lange Leidsedwarsstraat in het centrum van Amsterdam, na een optreden in RTL Boulevard. Hij overleed negen dagen later aan zijn verwondingen. Tegen de vermeende schutter en chauffeur, Kamil E. (37) en Delano G. (24), zijn in de zomer van 2022 levenslange celstraffen geëist. Volgende week komen de strafeisen, de uitspraak wordt in juni verwacht.