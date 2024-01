VPRO heeft wangedrag op werkvloer door Theo Maassen onderzocht na klachten over huiselijk geweld

Theo Maassen is in opspraak geraakt door een artikel in weekblad Privé, waarin verschillende (ex)-vriendinnen melding maken van huiselijk geweld. Onder meer zijn partner en een ex-vriendin zouden daarbij een gebroken neus en andere verwondingen op hebben gelopen.

Zijn werkgever VPRO, waarvoor hij het prestigieuze tv-programma Zomergasten presenteert, heeft naar aanleiding hiervan onderzoek gedaan naar grensoverschrijdend of ongepast gedrag op de werkvloer van de 57-jarige cabaretier, die nota bene live in gesprek ging met oud-Kamervoorzitter Khadija Arib over het thema huiselijk geweld.

Maassen heeft volgens insiders een gesprek met de publieke omroep gehad, waarin hij heeft aangegeven dat zijn gezin (weer) in harmonie leeft met elkaar. Er werden na het gesprek – tot teleurstelling van klagende medewerkers – geen verdere acties ondernomen.

“In het voorjaar van 2023 is de VPRO geattendeerd op een mogelijke kwestie die zich zou hebben afgespeeld in de privésfeer van Theo Maassen”, legt de VPRO uit aan het AD. “Dat was aanleiding om als werkgever na te gaan of er ongepaste of grensoverschrijdende gedragingen hebben plaatsgevonden in onze werkrelatie met Theo Maassen, recent maar ook in het verleden. Dit is niet geconstateerd, er zijn ook geen klachten of meldingen bekend.”

In Privé spreken (ex)-vriendinnen over hun relatie met Maassen. Zo zochten de vrouw van Maassen en zijn minnares contact met elkaar, waarna zich een lange appwisseling ontspon. In drie jaar tijd zouden er maar liefst 125.000 woorden gedeeld zijn, waarin het meerdere malen ging over een handgemeen tussen hem en zijn vrouw, nadat zij hem met zijn overspel confronteerde.

Om verschillende redenen is er nooit aangifte tegen de theatermaker gedaan. Maassen en zijn management (zijn eigen zus Judith) willen niet reageren op het nieuws.