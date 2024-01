Rijksrecherche onderzoekt mogelijke omkoping door Khalid Kasem

De Rijksrecherche onderzoekt in opdracht van het OM of advocaat en presentator Khalid Kasem een gevangenisbeambte heeft omgekocht om een client eerder vrij te krijgen. Khalid Kasem beweert dat hij een beambte had omgekocht op een bandopname, vermoedelijk gemaakt door Peter R de Vries.

Naast de rijksrecherche onderzoekt ook de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), waar de betreffende selectiefunctionaris werkt, de zaak Kasem.

De beide opsporingsdiensten weten al enige tijd de naam van de functionaris die Kasem in het heimelijk opgenomen gesprek bestempelde als ’een studievriend’.

Als inderdaad sprake is van aanwijzingen of bewijzen van omkoping door Kasem en corruptie door de ambtenaar van krijgt het oriënterend onderzoek een strafrechtelijk karakter