Amy-Rose en Saul uit Winter vol Liefde delen romantische beelden van eerste vakantie samen

Afgelopen lente gingen Saul Coltof en Amy-Rose de Bruijn nog anoniem door het leven, terwijl ze hun eerste vakantie samen op Tenerife op de gevoelige plaat vastlegden. Na de opnames van Winter vol Liefde moesten ze een jaar lang hun mond houden, maar nu delen ze enthousiast de romantische beelden op Instagram.

De liefde spat er nog altijd vanaf bij het jetsetkoppel, dat blijkt wel uit de tekst die Saul bij de Instagram-post schrijft: “Onze eerste vakantie samen! 19 april ’23. Een kleine samenvatting van ons eerste avontuur. Zoveel leuks meegemaakt met deze schat de afgelopen 9 maanden…”

De kijkcijferhit werd in de winter van 2022/2023 al opgenomen. Enkele maanden later is het verliefde stel aan het genieten van zon, zee, strand, romantische diners en kleurrijke cocktails. Ook verkennen ze in een cabrio het eiland. Tussendoor is Saul druk met de smartphone in de weer als de doorgewinterde zakenman die hij is.