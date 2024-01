Robert De Niro vindt negen maanden oude dochtertje wonderbaarlijk

Robert De Niro vindt het contact dat hij met zijn negen maanden oude dochtertje Gia heeft "wonderbaarlijk". Dat zegt de 80-jarige acteur in gesprek met AARP. "Het voelt geweldig", zegt De Niro over het meisje. "Alles waar ik mee bezig ben of waar ik me zorgen over maak, verdwijnt gewoon als ik naar haar kijk. Het is wonderbaarlijk, die heel lieve manier waarop ze naar je kijkt, je in zich opneemt, denkt, kijkt en observeert..." In mei vorig jaar kregen De Niro en zijn vriendin Tiffany Chen dochtertje Gia. Uit eerdere relaties had De Niro al zes kinderen. Hij is ook opa.