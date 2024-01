AD overweegt beroep publicatieverbod opnames Peter R. de Vries

Het AD overweegt serieus in hoger beroep te gaan tegen het publicatieverbod van de rechtbank Amsterdam. Dat heeft hoofdredacteur Rennie Rijpma laten weten. De rechter bepaalde vrijdag dat de krant niet mag publiceren over geluidsopnames die gemaakt zijn door wijlen Peter R. de Vries en die in het bezit zijn van de krant. Royce de Vries en de Orde van Advocaten wilden met een kort geding publicatie voorkomen. Het is zeer uitzonderlijk dat de rechter een publicatieverbod oplegt. De rechtbank oordeelde vrijdag dat "in dit geval de door eiser en de Orde aangevoerde belangen zwaarder wegen dan het belang van de persvrijheid". Een nieuwe publicatie zou volgens De Vries zijn veiligheid in gevaar brengen, schreef het AD eerder. De zitting vorige week over de kwestie was achter gesloten deuren. Het AD publiceerde eerder deze maand een artikel naar aanleiding van opnames die het via bronnen zou hebben gekregen. Op die opnames zou te horen zijn dat de toenmalige collega, oud-advocaat en BNNVARA-presentator Khalid Kasem, erkent een ambtenaar te hebben omgekocht. Vader en zoon De Vries hadden op dat moment samen met Kasem een kantoor in advocatuur en juridisch advies.