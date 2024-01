Michel Mulder na bekendmaking goedaardige tumor: Pluk de dag allemaal

Oud-schaatser Michel Mulder heeft op Instagram een kort bericht geplaatst nadat hij in het RTL-programma Stars On Stage vertelde dat hij een tumor in zijn hoofd heeft. "Dat was een pittig avondje", schrijft hij. "Pluk de dag allemaal." Veel volgers wensen hem sterkte en complimenteren hem met zijn optreden.

Mulder zong vrijdagavond in het programma, waarin BN'ers worden opgeleid tot musicalster, het openingslied Morgen Is Vandaag uit de musical Soldaat van Oranje. Naderhand vertelde hij dat het lied een "extra lading" kreeg door zijn huidige privéleven. Recent is in zijn hoofd een goedaardige tumor ter grootte van een golfbal ontdekt.

"Het is iets wat sinds een half jaar speelt. Ik heb rechts gehoorverlies, inmiddels zo'n 30 procent. Het valt nog mee", legde Mulder uit. De oud-schaatser haalde aan het einde van de uitzending de halve finale ten koste van Lisa Loeb.