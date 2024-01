Janke Dekker heeft PTSS door ‘trial by media’ Tom Egbers

Janke Dekker heeft PTSS, een post traumatisch stresssyndroom. Dit is volgens haar het gevolg van de 'trial by media' die haar man Tom Egbers ten deel is gevallen. Dat stelt de actrice en oud-voorzitter van meldpunt Mores zaterdag in gesprek met Trouw. De Volkskrant publiceerde in maart 2023 een artikel over wangedrag op de redactie van NOS Sport. Tom Egbers was een naam die in het verhaal werd genoemd. De NOS stelde daarna dat Egbers "een paar maanden" niet op televisie te zien zou zijn. Sindsdien heeft de NOS geen updates meer verstrekt over de status van Egbers. Dekker trad vanwege de beschuldigingen aan het adres van haar man af als voorzitter van Mores, het meldpunt voor wangedrag in de culturele sector. Dekker staat de komende maanden in het theater met een theaterstuk waarin zij onder meer op de hele zaak terugblikt. "Door dit hele gedoe is er bij mij PTSS geconstateerd", vertelt Dekker in Trouw. "Dit zijn de eerste stappen die ik zet. Als ik weer wil leven, moet ik mensen weer vertrouwen, moet ik mensen in de ogen durven kijken. En ik blijf vechten voor een veilige werkvloer." Niet prettig Zij zegt met de voorstelling weer "mezelf als klein meisje" terug te willen vinden, "vol vertrouwen en nergens bang voor. Ik wil weer vertrouwen krijgen en nergens bang voor zijn en hiervoor gebruik ik de muziek van Barbra Streisand en eigen liedjes om dat voor elkaar te krijgen." De actrice noemt het stuk "een persoonlijke zoektocht naar hoe te overleven. Ik noem geen namen, ben niet bezig mijn recht te halen. Ik trek het naar iets universeels." Ook als voorzitter van Mores waarschuwde zij altijd voor 'trial by media', het feit dat sommige mensen al worden veroordeeld zonder dat er bewijzen of harde aanklachten op tafel liggen. "Je moet je echt afvragen wat het maatschappelijke doel is om mensen zo te beschadigen", stelt Dekker in Trouw. "Kijk, bij Studio Sport heeft Tom ook veel meegemaakt wat niet prettig was. De druk daar is te hoog. Met te weinig mensen moeten ze steeds meer doen. Die problemen spelen ook bij andere omroepen, bij kranten, ziekenhuizen en andere organisaties. Kijk, de veiligheid bij Studio Sport is echt niet gegarandeerd als Tom Egbers nooit meer op de redactie komt. Zo'n cultuur zit in het bedrijf."