Zoeken naar Taylor Swift op X kan weer

Het is weer mogelijk om op socialmediaplatform X te zoeken naar Taylor Swift. Een woordvoerder van het bedrijf bevestigt dat aan The Wall Street Journal, nadat de zoekterm eerder werd geblokkeerd omdat AI gegenereerde expliciete foto's van Swift de ronde deden op sociale media.

"Er is iets misgegaan. Probeer opnieuw te laden", luidde de foutmelding op X de afgelopen dagen. "Er is iets misgegaan, maar maak je geen zorgen: het is niet jouw schuld", stond er nog onderaan de pagina.

De woordvoerder van X laat weten dat het platform "waakzaam blijft" nu de blokkade is opgeheven. Mochten de beelden toch weer boven komen drijven, dan zegt X deze te verwijderen.

Op de foto's was de zangeres volgens de Daily Mail in uitdagende poses te zien tijdens een wedstrijd van de Kansas City Chiefs, waar haar vriend Travis Kelce voor speelt. De zangeres zou "woedend" zijn over de met kunstmatige intelligentie ontwikkelde foto's, schreef de krant.