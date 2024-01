Peaky Blinders-ster Paul Anderson (Arthur Shelby) gearresteerd met crack, cocaïne en amfetaminen

'Peaky Blinders'-acteur Paul Anderson (45) is op Tweede Kerstdag opgepakt vanwege bezit van crack, cocaïne, amfetaminen, diazepam en pregabaline, meldt de Britse krant The Sun. Hij verscheen afgelopen donderdag voor de rechter. De veroordeling zou 'grote problemen' veroorzaken voor de geplande Peaky Blinders-film.

Method acting?

Anderson speelt in de fameuze serie de rol van Arthur Shelby, de gewelddadige, labiele en verslavingsgevoelige broer van hoofdpersoon Tommy. Maar in de echte wereld kan hij er klaarblijkelijk ook wat van. Hij werd naar verluidt betrapt in een Londens café toen een andere bezoeker een 'chemische lucht' rook.

"De politie werd op 26 december 2023 rond 18:30 uur opgeroepen om naar West End Lane in Camden te gaan", aldus een woordvoerder van de politie. "Agenten kwamen ter plaatse en arresteerden een man uit West Hampstead. Deze man werd later beschuldigd van bezit van klasse A-drugs en bezit van klasse C-drugs. Hij verscheen op donderdag 25 januari voor de rechtbank in Highbury Corner Magistrates."

Vele verleidingen

De acteur pleitte schuldig, maar is volgens zijn advocaat geen gebruiker. Hij zei tegen de rechter dat hij 'vaak wordt herkend' en 'zijn best doet om fans van de show te plezieren door in zijn rol te stappen'. "Vanwege de levensstijl die hij leidt, bieden mensen hem vaak verleidingen aan. Hij bevond zich in een ongelukkige positie en had de kracht moeten hebben om nee te zeggen", pleitte zijn advocaat.

De acteur kreeg een boete van 1577 euro opgelegd, en de veroordeling zou volgens een bron van MailOnline de geplande Peaky Blinders-film in de war schoppen. Arthur Shelby is een 'essentieel personage', maar het zal moeilijk zijn om Anderson de rol weer te laten spelen. Mogelijk wordt het hele project nu geannuleerd, schrijft het Britse blad.