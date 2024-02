Jaimie Vaes baalt hoe ze is geportretteerd in docu Lil Kleine

Jaimie Vaes is niet blij met hoe ze is "geportretteerd" in de documentaireserie over haar ex Lil Kleine. Vaes vindt dat ze is neergezet als "medeschurk", vertelt ze aan RTL Boulevard. In de documentaire, die eerder deze maand verscheen bij Prime Video, vertelt de rapper voor het eerst over zijn arrestatie op verdenking van het mishandelen van Vaes in 2022. Lil Kleine zei onder meer dat ze in een giftige relatie zaten. "Het is natuurlijk mijn fout, maar het kan wel in een relatie gebeuren. Al helemaal in een relatie waar wij in zaten", zei hij doelend op de door Vaes uitgelekte beelden waarop het leek alsof hij Vaes' hoofd tussen een autodeur klemt. Lil Kleine ontkende ook dat hij dat heeft gedaan en zei dat hij haar uit een auto heeft getrokken. Het onderzoek naar het incident loopt nog steeds. Vaes vindt het "niet eerlijk" hoe ze is neergezet. "Hoe ik nu word geportretteerd in de docu, dat is gewoon niet fair." Verslechterd Volgens haar zou de rapper haar hebben beloofd dat ze niet zou voorkomen in de documentaire. Ook zou het contact met Lil Kleine en hun zoontje Lío weer zijn verslechterd. Vaes gelooft er echter in dat ze er in de toekomst wel uitkomen. "Daar geloof ik heilig in en daar staan we ook beiden denk ik wel open voor." Lil Kleine laat in een reactie aan RTL Boulevard weten dat de producent Vaes meerdere keren heeft aangeboden om de documentaire te bekijken en daarin te reageren. "Dat wilde ze niet. Ik zal Lío nooit laten vallen en zal altijd mijn verantwoordelijkheid nemen. Maar ik ga niet inhoudelijk reageren op beschuldigingen in de media omdat dit niet in het belang is van Lío."