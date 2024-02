Oud-zakenpartner Rachel: kinderen moesten naar haar pijpen dansen

Volgens Marieke van Beek, een oud-zakenpartner van Rachel Hazes, hebben André Hazes jr. en Roxeanne Hazes lange tijd "naar de pijpen van hun moeder moeten dansen". Anders zou de 53-jarige weduwe van wijlen André Hazes sr. "de geldkraan" dichtdraaien. Dat zei Van Beek donderdag in de rechtbank in Amsterdam, waar zij werd gehoord over de periode waarin zij gevolmachtigde van Rachel was. Niet alleen Van Beek, maar ook Rob Israël was gevolmachtigde van Rachel. Beiden vonden het tijd dat André jr. en Roxeanne "ook een keer mee gingen profiteren van alles dat ze ingebracht hadden". Daarom zou zijn gesproken over een voorschot op de erfenis van hun vader, die in september 2004 is overleden. Van Beek stelde namelijk dat lange tijd, "iedere euro" die de twee kinderen van de overleden volkszanger inbrachten, naar het bedrijf van hun moeder ging. "Het werd tijd dat de kinderen ook eens iets terugzagen van bepaalde inkomsten die ze hadden afgedragen", aldus Van Beek. Eerder donderdag is Rachels dochter Roxeanne al gehoord. Zij zei hierover: "Ik heb voor, ik gok tonnen, binnengebracht in het bedrijf. In het begin stond daar 800 euro per maand tegenover. Op het beste moment was dat 2150 euro per maand." Coachingstraject Tijdens het getuigenverhoor ging het ook over een coachingstraject dat Van Beek heeft doorlopen, wat 20.000 euro heeft gekost. Zij stelde dat de gevolmachtigden dit traject nodig achtten, omdat Van Beek anders "om zou vallen". "Door het coachingstraject heb ik dat kunnen voorkomen", aldus van Beek. Rachel deed eerder een verzoek bij de rechtbank om Roxeanne, Van Beek en Israël te horen over de periode waarin zij als haar gevolmachtigden optraden. Dat gebeurde naar aanleiding van een inzinking die zijzelf in 2016 kreeg. Rachel is van mening dat haar belangen destijds niet goed zijn behartigd. Zij wil onder meer duidelijkheid over het coachingstraject dat Van Beek heeft gevolgd en meerdere facturen die zijn betaald. De rechtbank heeft dat verzoek eind vorig jaar goedgekeurd.