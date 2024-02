Mediameiden vinden dat na Van Rijn bezem door Hilversum moet

Tv-redactrices Tamar Bot en Fanny van de Reijt zijn benieuwd of leidinggevenden hun verantwoordelijkheid nemen na het rapport van de Commissie-Van Rijn. Dat stellen zij zaterdag in een speciale uitzending van hun podcast Mediameiden over het rapport over de werkcultuur in Hilversum. De onderzoekscommissie van Martin van Rijn deed donderdag bij de presentatie van het rapport vijftien aanbevelingen om de werkcultuur in de mediasector te veranderen. Van Rijn stelde met klem dat zijn onderzoek over de NPO gaat, maar dat de aanbevelingen ook voor de commerciële zenders gelden. Hier sloot journalistenvakbond NVJ zich vrijdag bij aan. "Veel leidinggevenden zitten nu op andere plekken in de tv-wereld", stelt Bot in de podcast. "Noem Frans Klein die bij Talpa lekker dikbetaald verdergaat. Of Matthijs van Nieuwkerk die bij RTL aan de bak gaat. Dat stemt heel cynisch. Hoe worden de aanbevelingen dan geïmplementeerd en door welke mensen? Gaan we het écht anders doen? Laten we daar nu gewoon mee beginnen." Gevaarlijke situatie Van de Reijt, die als redacteur bij DWDD werkte, stelde in de podcast dat de oud-redacteuren de afgelopen dagen veel contact met elkaar hadden. "Je merkt dat er opluchting is: dat er niemand meer is die nu kan zeggen dat het meeviel of niet gebeurd is", vertelt ze in de podcast. "Maar het is ook ontzettend jammer dat het uiteindelijk zo heeft moeten gaan. Het had zo leuk kunnen zijn. Als iedereen ergens de meest geweldige tijd ooit heeft, dan is er een gevaarlijke situatie waarin grensoverschrijdend gedrag kan plaatsvinden." Talpa Network stelde in een reactie op het rapport "te staan voor een veilige werkomgeving". RTL meldde in een reactie dat het rapport "leerzaam is voor iedereen die werkzaam is in de media".