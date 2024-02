Sophie Hilbrand vindt situatie rondom Sophie & Jeroen ingewikkeld

Sophie Hilbrand vindt de situatie rondom de talkshow Khalid & Sophie, voorlopig Sophie & Jeroen, "nog steeds ingewikkeld". Dat zegt de presentatrice van de talkshow bij RTL Boulevard. Jeroen Pauw vervangt op dit moment Khalid Kasem, die begin januari zijn werkzaamheden bij BNNVARA neerlegde. "Dus het is heel dubbel eigenlijk. Omdat ik het nog steeds ingewikkeld vind", zegt Hilbrand. De presentatrice laat weten dat het contact met Kasem "heel goed" is. Ook blikt Hilbrand terug op de uitzending van afgelopen maandag, toen zij geëmotioneerd sprak over haar collega Kasem. Ze zei dat het "een beetje pijn" deed dat hij niet deelneemt aan de nieuwe reeks van hun talkshow. "Het raakte me gewoon de hele tijd die dag", zegt ze daarover. Hartstikke goed In Pauw ziet Hilbrand een goede vervanger, laat ze weten. "Jeroen is gewoon Jeroen, die is hartstikke goed." Kasem legde zijn werkzaamheden neer na berichtgeving van het AD, waarin hij in verband werd gebracht met omkoping van een ambtenaar van de Dienst Justitiële Inrichtingen. Hij zou dit in zijn tijd als advocaat hebben gedaan en dit in 2019 hebben bekend aan Peter R. de Vries, met wie hij destijds een advocatenkantoor runde. De Vries zou dat gesprek hebben opgenomen. Kasem zelf ontkent de beschuldiging.