Hoeveel krijgen BN’ers betaald voor hun deelname aan tv-programma’s?

The Masked Singer, Expeditie Robinson of De Verraders, sommige (semi) bekende Nederlanders zie je overal opduiken. Je zou haast denken dat ze er vorstelijk voor betaald krijgen, maar is dat ook zo?

Luuk Ikink en Rob Goossens vertellen erover in De BLVD Podcast. "Je krijgt daar een vergoeding voor inderdaad, een salaris eigenlijk", begint Luuk, die meedeed aan The Masked Singer. Hij vindt dat ook 'meer dan terecht'. "Je bent best wel lang bezig met de voorbereiding. En je bent op televisie, dus dat is ook nog een onderdeel waar je betaald voor krijgt."

Het hangt wel af van je status als BN'er. Luuk Ikink denkt dat bijvoorbeeld Chantal Janzen meer betaald krijgt dan hijzelf. Veel concrete bedragen weten de heren niet te noemen, behalve dan over één programma. "Ik heb weleens begrepen dat je bij Expeditie 10.000 euro krijgt voor je deelname. Dat wordt niet hoger of lager tot en met de samensmelting. Daarna krijg je 1000 euro per dag." Haal je het einde van Expeditie Robinson, dan zou je dus 31.000 euro verdienen.

Logisch dus dat mensen al snel 'heimwee' krijgen. "Dan komen er nog tien mensen uitgehongerd achter je aan, die geen cent meer hebben gekregen dan jij, terwijl jij al lekker met je dikke reet in het zwembad op Bali ligt", aldus Rob.

Er is één programma waar de deelnemers voor niets aan meedoen. Dat is Wie is de Mol? "Ik vind het ook wel mooi dat je als programma volhoudt dat het een eer is", besluit Luuk.