Wetenschapper: Jan van Veen van groot belang geweest voor poëzie

De invloed die Candlelight-presentator Jan van Veen op de Nederlandse poëzie heeft gehad, is niet te onderschatten. Dat stelde neerlandicus Kila van der Starre in een reactie op het overlijden van de radiomaker op NPO Radio 1. Van der Starre deed wetenschappelijk onderzoek naar de invloed van zijn programma Candlelight en de mensen die de gedichten instuurden.

"Veel mensen doen grappig over de gedichten die Jan voorlas", aldus Van der Starre. "Maar voor de dichters is het schrijven van die gedichten de meest serieuze zaak ter wereld. Jan ging altijd met zoveel respect om met de duizenden amateurdichters die hem jarenlang gedichten toestuurden. Dat hoorde je ook in zijn voordracht."

Samen met Van Veen verrichtte Van der Starre wetenschappelijk onderzoek naar de dichters en de luisteraars. "Candlelight staat bekend als een vrouwenprogramma", stelt de neerlandicus. "Maar het bleek dat vrouwen vooral de gedichten stuurden en dat mannen vooral ernaar luisterden." Van Veen onderhield ook veel contact met zijn vaste schrijvers. "Er waren dichters die al decennia lang hun werk instuurden. Jan deed dit al sinds 1967. Dat maakte zijn programma ook het langstlopende radiopoëzieprogramma ter wereld."

Volgens de wetenschapper is de waarde van Van Veen voor de poëzie in Nederland zeer groot geweest. "Veel mensen denken aan dit soort gedichten als zij denken aan poëzie en zetten bij het voordragen van een gedicht ook meteen zijn stem op", stelt Van der Starre. "Sommige mensen vinden dat de gedichten veel clichés bevatten. En er werden vaak grappen over gemaakt. Maar juist die grote woorden gaven voor veel mensen wel uitdrukking aan bepaalde emoties."