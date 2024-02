Lowlands onderschept bijna 6200 door opkoop-bots gekochte kaarten

Tijdens de kaartverkoop van Lowlands afgelopen zaterdag waren volgens de organisatie zogenoemde opkoop-bots actief die bijna 6200 kaartjes hadden gereserveerd met het doel om deze later voor een veel hogere prijs door te verkopen. Dat maakte de organisatie van het festival maandag bekend op Instagram. De in totaal 6187 kaartjes die door de bots waren gereserveerd, zijn door Ticketmaster uit het betaalproces gehaald. Hierdoor kunnen ze "opnieuw en voor de oorspronkelijke prijs aan echte Lowlanders" worden aangeboden, schrijft de festivalorganisatie. Deze kaarten gaan zaterdagochtend opnieuw in de verkoop. Geïnteresseerden kunnen dan maximaal twee tickets per persoon kopen. De kaartjes voor Lowlands waren zaterdag binnen een kwartier uitverkocht. Het festival vindt komende zomer op 16, 17 en 18 augustus plaats. Dit jaar staan onder anderen Queens of the Stone Age en Goldband op het podium in Biddinghuizen.